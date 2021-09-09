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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 azalışla 1.430,88 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,21 azalarak 1.430,88 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,41 ile düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 1,44 değer kaybıyla 1.433,85 puandan tamamladı. Endeks böylece 11 Ağustos'tan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini, para politikalarına yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararların bulunduğunu aktaran analistler, bankanın faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmadan, artan enflasyonist baskılar karşısında varlık alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçları aranacağını kaydetti.

Analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.450 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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