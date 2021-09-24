  • BIST 1.394,650
  • Altın 498,69
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 1.394,95 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,51 puan ve yüzde 0,46 azalarak 1.394,95 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,26 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,63 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyelerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının bulunduğunu bildirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatları yükseliyor24 Eylül 2021 Cuma 09:31
  • Fahiş fiyata 'Hal Yasası' önlemi: Marketlere kısıtlama geliyor23 Eylül 2021 Perşembe 15:35
  • Amacı olan teknoloji üretimimizle karbon nötr ekonomiye geçişi hızlandıracağız23 Eylül 2021 Perşembe 15:06
  • Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu23 Eylül 2021 Perşembe 15:04
  • Tarım şirketi, pet mama üretim tesisi kuruyor23 Eylül 2021 Perşembe 14:57
  • Merkez Bankası politika faizini 1 puan indirdi23 Eylül 2021 Perşembe 14:26
  • Karadağ ve Türkiye'nin ticaret hacminde ortak hedefi 250 milyon dolar23 Eylül 2021 Perşembe 14:01
  • THY ve Finnair ortak uçuşlara başlıyor23 Eylül 2021 Perşembe 13:51
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı23 Eylül 2021 Perşembe 13:50
  • Siber saldırı bilançosu; 2025’te dünyanın en büyük 3. ekonomisine denk gelecek23 Eylül 2021 Perşembe 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti