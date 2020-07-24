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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 azalışla 118.500,81 puana geriledi.
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 530,35 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 118.500,81 puana indi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının ardından dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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