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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,18 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 1.090,61 puana geriledi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,56 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, üst üste 4 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.091,80 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin öğleden sonra gerçekleştireceği basın toplantısında, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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