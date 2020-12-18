  • BIST 1.401
  • Altın 467,567
  • Dolar 7,7289
  • Euro 9,4665
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.398,26 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.398,26 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,50 değer kazanarak 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • e-Devlet üzerinden buzağı destekleme başvuruları başladı17 Aralık 2020 Perşembe 15:17
  • Bakan Varank: 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda17 Aralık 2020 Perşembe 11:45
  • Türkiye, Avrupa'da elektrik talebi Kovid-19 salgınından en az etkilenen ülke olacak17 Aralık 2020 Perşembe 11:42
  • İki tekerlekli taşıt ihracatı kasımda da hız kesmedi17 Aralık 2020 Perşembe 11:41
  • Türkiye'nin geleneksel habitat bilgisi kayıt altına alınıyor17 Aralık 2020 Perşembe 11:40
  • Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 11 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat17 Aralık 2020 Perşembe 11:14
  • Buğday, arpa ve mısır ithalatında 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi uygulanmayacak17 Aralık 2020 Perşembe 11:13
  • Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın17 Aralık 2020 Perşembe 11:13
  • ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı17 Aralık 2020 Perşembe 10:24
  • Brent petrolün fiyatı son 9 ayın en yüksek seviyesine yakın17 Aralık 2020 Perşembe 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti