  • BIST 1.500
  • Altın 461,951
  • Dolar 7,3910
  • Euro 9,0682
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 azalışla 1.489,32 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,11 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 1.489,32 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün açıklanan enflasyonun beklentileri aşması ve imalat sanayi PMI verisinin aralıkta bir önceki aya göre gerilemesine karşın BIST 100 endeksi yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.500,01 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin ise risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Yurt içinde, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini kaydeden analistler, bugün reel efektif döviz kuru verisinin yanı sıra, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor05 Ocak 2021 Salı 09:21
  • Kuveyt iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu05 Ocak 2021 Salı 09:16
  • SGK ile kamu bankaları arasında 'sigortalılar' için kredi işbirliği protokolü04 Ocak 2021 Pazartesi 18:03
  • Enflasyonda mayıstan itibaren kademeli düşüş bekleniyor04 Ocak 2021 Pazartesi 15:31
  • Kim ne kadar zamlı maaş alacak?04 Ocak 2021 Pazartesi 15:27
  • Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 15:15
  • Türkiye'den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşı gayrimenkul aldı04 Ocak 2021 Pazartesi 14:37
  • Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması04 Ocak 2021 Pazartesi 13:41
  • Borsa rekor seviyeyi gördü04 Ocak 2021 Pazartesi 13:21
  • En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti