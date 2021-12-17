Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 2,09 artışla 2.323,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,61 puan ve yüzde 2,09 değer kazanarak 2.326,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 2,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 5,38 artarak kapanış rekorunu 2.278,55 puana taşıdı. Endeks böylece, 14 günlük aralıksız yükselişiyle tarihinin en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle merkez bankalarının para politikalarında ayrışmasının ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.