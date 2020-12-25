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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,47 artarak güne 1.432,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,68 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 1.432,68 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası borsa rekorlara, döviz kurları da gerilemeye devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı.

Karar sonrası yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışı borsaların kapalı olması nedeniyle yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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