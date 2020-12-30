  • BIST 1.478
  • Altın 442,296
  • Dolar 7,3221
  • Euro 8,9744
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının desteğiyle gün boyu alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 1.459,69 puandan tamamladı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.470 ve 1.490 dirençlerinin izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda son durum30 Aralık 2020 Çarşamba 09:50
  • Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi30 Aralık 2020 Çarşamba 09:50
  • Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı30 Aralık 2020 Çarşamba 09:48
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor30 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
  • BDDK Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti30 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
  • Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi30 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
  • Sakarya'nın tükettiği enerji güneşten üretilecek29 Aralık 2020 Salı 18:26
  • İTO Başkanı Avdagiç İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi: Yeni bir dönemin başlangıcıdır29 Aralık 2020 Salı 16:21
  • Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri STA ile daha da derinleşecek29 Aralık 2020 Salı 16:20
  • TİM Başkanı Gülle: Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz29 Aralık 2020 Salı 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti