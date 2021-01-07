Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Ayrıca TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,65 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.505,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, ABD'de Georgia eyaletindeki seçimlerin ardından yaşanan toplumsal olaylara karşın piyasalarda mali teşviklerin artacağı beklentilerinin fiyatlandığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AYLIK EN YÜKSEK GETİRİ BORSA'DAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,66, Euro %2,98, Amerikan doları %5,66 ve külçe altın %6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,12, DİBS %0,58, Euro %1,92, Amerikan doları %4,62 ve külçe altın %5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,87 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %15,30, Amerikan Doları %5,30 ve BIST 100 endeksi %0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %10,99 ve DİBS %12,91 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %25,92, Amerikan Doları %14,99 ve BIST 100 endeksi %9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %2,79 ve DİBS %4,90 oranlarında kaybettirmiştir.