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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.392,84 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,27 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.392,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile sigorta oldu.

Dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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