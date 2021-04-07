  • BIST 1.414
  • Altın 458,675
  • Dolar 8,1916
  • Euro 9,7286
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.420,94 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,35 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.420,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin olumsuz etkisiyle yüzde 1,49 değer kaybederek 1.420,59 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 ve 1.370'in destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vergi incelemelerinde uygulama birliğini sağlamak için Danışma Komisyonu oluşturuldu07 Nisan 2021 Çarşamba 10:27
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:40
  • Altın yatırımcıları Fed tutanaklarına odaklandı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:19
  • Binlerce çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:19
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı07 Nisan 2021 Çarşamba 09:05
  • ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti07 Nisan 2021 Çarşamba 09:05
  • İstanbul Havalimanı, mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu06 Nisan 2021 Salı 15:13
  • Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aşılama ile 32 ayın en yüksek seviyesinde06 Nisan 2021 Salı 15:12
  • Oyun sektörü 'konsoldaki vergi' için harekete geçti06 Nisan 2021 Salı 15:12
  • PTT ile Katar iş birliğiyle kurulan 'turkishsouq.com' üzerinden tüm dünya alışveriş yapabilecek06 Nisan 2021 Salı 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti