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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.391,48 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.391,48 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,03 ile sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminleri aşmasıyla dün alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 artışla 1.392,00 puandan tamamladı.

Analistler, bugün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bulunduğunu belirterek, bankanın "güvercin" tutumunda herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirterek, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Şirket finansal sonuçlarının da izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,63'e çıkmasının risk algısını artırdığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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