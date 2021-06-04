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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 1.428,91 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,77 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 1.428,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerin altında kalan enflasyon verilerine karşın satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,18 düşüşle 1.428,13 puandan tamamladı.

Analistler, artan enflasyonist baskılar ve ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın, ABD Merkez Bankası'nı beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceği endişesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Moody's, Eylül 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürerek not görünümünü "negatif" olarak belirlemiş, o zamandan bu yana yeni bir değerlendirme yapmamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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