  • BIST 1.481,270
  • Altın 483,09
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 artışla 1.474,85 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,72 puan ve yüzde 0,05 artarak 1.474,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün açıklanan büyüme verisinin ardından alıcılı seyrini sürdürdü ve günü yüzde 0,14 değer kazanarak 1.474,13 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini belirterek, söz konusu verinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Küresel pay piyasalarında yön arayışının devam ettiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde ihracat, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerini bekliyor02 Eylül 2021 Perşembe 09:12
  • ASELSAN ihracatta tarihte bir ilki başardı01 Eylül 2021 Çarşamba 16:21
  • ASO Başkanı Özdebir: İhracat odaklı bir büyüme ortaya koyuyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 13:41
  • TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi01 Eylül 2021 Çarşamba 13:33
  • Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde üretici konuma geçiyor01 Eylül 2021 Çarşamba 13:00
  • Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor01 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
  • Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:45
  • Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi01 Eylül 2021 Çarşamba 11:39
  • Büyüme rakamları açıklandı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:16
  • TZOB, ağustos ayı üretici ve market fiyatlarını açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti