Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.474,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,63 puan ve yüzde 0,04 azalarak 1.474,09 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,31 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, artan küresel risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı seyrine devam etti ve günü yüzde 0,41 değer kazanarak 1.474,72 puandan tamamladı.

Analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin ise yön arayışı ve oynaklığın gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew Beklenti Endeksi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.