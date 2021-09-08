  • BIST 1.452,210
  • Altın 484,21
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 1.455,18 puandan başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,43 puan ve yüzde 0,03 artarak 1.455,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,02 ile sınırlı artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,97 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün azalan küresel risk iştahı ile günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.454,74 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin, yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.450 ve 1.430 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişilik istihdam hedefi07 Eylül 2021 Salı 14:27
  • Azerbaycan’ın içme suyunu Akkim arıtacak07 Eylül 2021 Salı 13:11
  • Tescilli Kale biberi, kalitesiyle yurt dışına açıldı07 Eylül 2021 Salı 12:40
  • İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecini anlatan 'ORAT' kitabı internette07 Eylül 2021 Salı 12:18
  • Karadeniz somonu 8 ayda 103 milyon dolar kazandırdı07 Eylül 2021 Salı 12:15
  • Okulların açılması hazır yemek sektörüne de hareketlilik getirdi07 Eylül 2021 Salı 11:50
  • ICRYPEX Hazine Müdürü Serhat Yıldız oldu07 Eylül 2021 Salı 11:12
  • Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı ağustosta arttı07 Eylül 2021 Salı 11:02
  • Kuru kayısıda yeni sezonda 300 milyon dolar ihracat hedefi07 Eylül 2021 Salı 10:21
  • Borsa güne yatay başladı07 Eylül 2021 Salı 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti