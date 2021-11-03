  • BIST 1.534,660
  • Altın 551,71
  • Dolar 9,6377
  • Euro 11,1658
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 10 °C
»

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 1.532,93 puanla yatay başladı.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,11 puan ve yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle 1.532,93 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 azalırken, holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasına karşın küresel çapta zayıf risk iştahının etkisiyle kapanışa yakın kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.533,05 puandan tamamladı. Endeks, böylece aralıksız 10 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırdı.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bankanın salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını varlık alımlarının azaltılması yoluyla atmasının beklendiğini söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi01 Kasım 2021 Pazartesi 14:43
  • Türk halkı parasını neye yatırıyor; altın, döviz, nakit, banka oranları ne?01 Kasım 2021 Pazartesi 13:50
  • İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek01 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
  • İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçerek rekor kırdı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • Lüks yatlar mazotu kaçtan alıyor? ÖTV'siz yakıt uygulaması nedir?01 Kasım 2021 Pazartesi 11:38
  • BOTAŞ: Dünya genelindeki yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır01 Kasım 2021 Pazartesi 11:26
  • Türkiye'de geçen yıl 18 bin 777 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi01 Kasım 2021 Pazartesi 11:25
  • Bakan Pakdemirli tarımsal destekleri açıkladı01 Kasım 2021 Pazartesi 11:22
  • EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti01 Kasım 2021 Pazartesi 10:01
  • Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine zam yapıldı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti