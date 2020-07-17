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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 artışla 118.864,60 puana yükseldi.
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 57,07 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 118.864,60 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren yüzde 1,41 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,91 değer kazanarak 118.807,53 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 salgınının seyrinin küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, ABD-Çin geriliminin de risk iştahını azalttığını belirterek, pozitif gelen verilerin pay piyasalarını destekleme gücünün de azaldığına dikkati çekti.

Piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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