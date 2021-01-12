Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 değer kazanarak 1.549,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,85 puan ve yüzde 0,84 artışla 1.549,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,9 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün gün içinde 1.557,45 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 1.536,19 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gidişatın varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.