  • BIST 1.550
  • Altın 445,553
  • Dolar 7,4497
  • Euro 9,0620
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 5 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 değer kazanarak 1.549,04 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,85 puan ve yüzde 0,84 artışla 1.549,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,9 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün gün içinde 1.557,45 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 1.536,19 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gidişatın varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık çalışanlarına ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de12 Ocak 2021 Salı 09:03
  • İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir11 Ocak 2021 Pazartesi 14:43
  • Enerji sektöründe satın alma ve birleşme hareketliliği11 Ocak 2021 Pazartesi 14:36
  • SSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak11 Ocak 2021 Pazartesi 14:35
  • Güneydoğulu ihracatçılardan yeni yılda 12 milyar dolarlık dış satım hedefi11 Ocak 2021 Pazartesi 11:51
  • Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak11 Ocak 2021 Pazartesi 11:50
  • Kovid-19 salgını "elektrikli ulaşım" tercihini hızlandıracak11 Ocak 2021 Pazartesi 11:50
  • Destek başvurularında son gün 22 Ocak11 Ocak 2021 Pazartesi 11:29
  • Sosyal medya, borsa manipülatörleri için avlanma alanına döndü11 Ocak 2021 Pazartesi 11:14
  • BES kumbarasındaki birikim 2020'de 170 milyar lirayı aştı11 Ocak 2021 Pazartesi 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti