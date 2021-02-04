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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.537,65 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,10 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.537,65 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün banka hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 3,5 oldu.

Analistler, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin gerçekçi yaklaşımı ve "piyasa dostu" adımlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonla mücadele vurgusunun Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını ifade eden analistler, özellikle banka hisselerinin halen dünyadaki benzerlerine göre çok ucuz olduğunu söyledi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktararak, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini ifade eden analistler, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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