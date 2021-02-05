  • BIST 1.545
  • Altın 412,346
  • Dolar 7,0815
  • Euro 8,4831
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.544,79 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.544,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile turizm oldu.

Dün, banka hisselerindeki satıcılı seyir, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırlayan faktör olarak dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.534,90 puandan tamamlarken banka hisseleri dün ortalama yüzde 1,5 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini aktaran analistler, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı05 Şubat 2021 Cuma 11:32
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Şubat 2021 Cuma 10:23
  • ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak05 Şubat 2021 Cuma 10:23
  • Fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü05 Şubat 2021 Cuma 09:42
  • 1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik05 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı05 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Ölçü aletleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek05 Şubat 2021 Cuma 09:09
  • ABD Hazine Bakanlığı: Yüksek oynaklık sırasında piyasa altyapısı dayanıklıydı05 Şubat 2021 Cuma 09:08
  • Bakan Pekcan: Yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu ertelendi04 Şubat 2021 Perşembe 13:31
  • Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı04 Şubat 2021 Perşembe 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti