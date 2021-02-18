  • BIST 1.550
  • Altın 399,595
  • Dolar 6,9673
  • Euro 8,3941
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -11 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.548,04 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.548,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,18 ile turizm oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.540,59 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, politika faizinde değişiklik beklenmediğini ancak karar metnindeki olası değişikliklerin piyasalardaki gidişat açısından önem arz ettiğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bitkide verimi düşürüyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:33
  • Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına değer katmaya devam ediyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:32
  • MÜSİAD'dan 'enflasyonda kalıcı düşüş' vurgusu17 Şubat 2021 Çarşamba 13:31
  • Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
  • BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Ortiz: Türk lirasının değerlenmesi sürpriz değil, doğal bir sonuç17 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
  • Zorlu iklim şartlarında enerji altyapısı ve arz güvenliği stratejik önem taşıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:29
  • Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti17 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
  • Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:27
  • Bakan Dönmez: Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak17 Şubat 2021 Çarşamba 10:51
  • Ocakta kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu17 Şubat 2021 Çarşamba 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti