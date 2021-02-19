  • BIST 1.558
  • Altın 397,449
  • Dolar 6,9620
  • Euro 8,4494
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 1.551,54 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,13 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 1.551,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,77 ile madencilik oldu.

Dün, sınai endeksi öncülüğünde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 1.546,41 puandan tamamladı.

Analistler, bugün sanal ortamda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi ve dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öncesi küresel piyasalarda karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve ekonomilerin toparlanmasına yönelik endişeler nedeniyle G7 Liderler Zirvesi'nde liderlerin vereceği mesajların önemine dikkati çeken analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklenmemesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimali dile getiren analistler de bulunuyor. Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Analistler, bugün yurt içinde 2020 yılı 4. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı19 Şubat 2021 Cuma 11:26
  • TürkAkım haziran ve temmuzda bakıma girecek19 Şubat 2021 Cuma 11:25
  • Küresel piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı19 Şubat 2021 Cuma 09:41
  • Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak19 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • Air France-KLM 2020'de 7,1 milyar avro zarar etti18 Şubat 2021 Perşembe 15:11
  • Siemens'in ürettiği YHT setlerinin sonuncusu da Türkiye'ye ulaştı18 Şubat 2021 Perşembe 15:08
  • Merkez Bankası faiz oranını yüzde 17'de sabit bıraktı18 Şubat 2021 Perşembe 14:08
  • Ekonomistler 'Anayasa kitapçığı fırlatma krizi'nin 20'nci yılında olayın ekonomik faturasını değerlendirdi18 Şubat 2021 Perşembe 13:06
  • IMF Türkiye Masası Şefi McGettigan: Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da düşürecektir18 Şubat 2021 Perşembe 13:06
  • Değerli konutta vergi beyannamesi için süre doluyor18 Şubat 2021 Perşembe 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti