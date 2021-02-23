  • BIST 1.543
  • Altın 408,455
  • Dolar 7,0183
  • Euro 8,5385
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.558,03 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,42 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.558,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile elektrik oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler ön plana çıktı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:54
  • Mobil altyapının kurucusu Türk Telekom, 5G'de Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:53
  • Dünyanın makine halısı ihtiyacının yarısını Gaziantep karşılıyor22 Şubat 2021 Pazartesi 12:52
  • THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu22 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Bakan Elvan: Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz22 Şubat 2021 Pazartesi 12:46
  • Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık22 Şubat 2021 Pazartesi 11:15
  • Vodafone, dijitallesmeyi memleket meselesi olarak görüyor22 Şubat 2021 Pazartesi 11:14
  • Serbest bölgelerde ticaret Kovid-19'a rağmen hız kesmedi22 Şubat 2021 Pazartesi 11:13
  • Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi22 Şubat 2021 Pazartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti