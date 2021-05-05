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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 1.420,82 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,58 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 1.420,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile orman, kağıt, basım; en çok kaybettiren ise yüzde 4,21 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 0,34 düşüşle 1.416,25 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dünkü açıklamalarının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ve oynaklığın arttığını bildirdi.

Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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