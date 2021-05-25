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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 1.457,48 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,30 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.457,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,24 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün sakin bir seyir izleyerek günü yüzde 0,02 artışla 1.452,18 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının, küresel pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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