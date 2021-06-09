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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 1.449,85 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,26 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.449,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü yüzde 0,04 artışla 1.447,59 puandan tamamladı.

Analistler, makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonların piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağladığını, enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise alımları sınırladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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