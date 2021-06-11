  • BIST 1.462
  • Altın 508,966
  • Dolar 8,3206
  • Euro 10,1391
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.461,22 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,54 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.461,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,52 değer kazanarak 1.456,68 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi martta yıllık yüzde 16,6 ve aylık yüzde 0,7 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 19,9 yükselmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası "Beklenti Anketi"nin ismini "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirdi11 Haziran 2021 Cuma 09:14
  • Avrupa'da aşılamanın artmasıyla birlikte uçuşlar rekor seviyelere ulaştı11 Haziran 2021 Cuma 09:13
  • Türkiye ile Etiyopya arasında ulaştırma alanında mutabakat zaptı imzalandı10 Haziran 2021 Perşembe 13:04
  • Bakan Varank: Piyasa değeri 1,2 milyar dolarlık 20 ton altın, 2,8 milyon dolarlık 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi10 Haziran 2021 Perşembe 13:04
  • TİM Başkanı Gülle: TL ile yapılan ihracat 5 ayda 25,5 milyar liraya ulaştı10 Haziran 2021 Perşembe 13:03
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye’deki nehir havzaları için 135 milyon dolarlık finansman10 Haziran 2021 Perşembe 13:03
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türk savunma sanayisinin ihracat potansiyeli büyük10 Haziran 2021 Perşembe 13:02
  • Demir yollarında yük taşımacılığının yüzde 42'si bağlantı hatlarından yapılıyor10 Haziran 2021 Perşembe 13:02
  • Reklam Kurulu tüketiciyi aldatmaya çalışanların peşini bırakmadı10 Haziran 2021 Perşembe 13:01
  • Türkiye, Vodafone'un yeni nesil inovasyon merkezi olacak10 Haziran 2021 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti