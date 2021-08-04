  • BIST 1.414,850
  • Altın 489,34
  • Dolar 8,4300
  • Euro 9,9850
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
SON DAKİKAOGM: 5 ildeki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.411,90 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,09 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.411,90 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile tekstil, deri, tek kaybettiren yüzde 0,03 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde gelen temmuz ayı enflasyon verisine karşın pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,65 artışla 1.408,81 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporundaki verilerin ardından oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.377 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ham çelik üretimindeki artış yılın ilk 6 ayında yüzde 20'yi geçti03 Ağustos 2021 Salı 11:46
  • Deniz üstü rüzgar kurulu gücü 11 yılda 11 kat arttı03 Ağustos 2021 Salı 11:43
  • Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren zam oranı belli oldu03 Ağustos 2021 Salı 10:40
  • Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Ağustos 2021 Salı 10:03
  • Gözler enflasyonda! İşte dolarda son durum03 Ağustos 2021 Salı 09:48
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı03 Ağustos 2021 Salı 09:25
  • Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • Temmuzda en çok ses ve görüntü sistemlerinin fiyatı arttı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:35
  • Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:59
  • Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti