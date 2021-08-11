  • BIST 1.438,820
  • Altın 478,49
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.438,92 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,46 puan ve yüzde 0,10 artarak 1.438,92 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi dün güne düşüşle başlamasının ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, haziranda yüzde 5,4 artış kaydeden verinin temmuzda yüzde 5,3'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun tapering takvimini öne çekerek "şahin" tutumu destekleyebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı10 Ağustos 2021 Salı 13:13
  • Genç TİM projesi tanıtıldı10 Ağustos 2021 Salı 13:04
  • Ev yerine depo kiralanıyor; talep yaz aylarında arttı10 Ağustos 2021 Salı 11:43
  • Ata tohumlarının peşinde köy köy geziyorlar10 Ağustos 2021 Salı 11:37
  • Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı10 Ağustos 2021 Salı 11:26
  • İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azaldı10 Ağustos 2021 Salı 10:23
  • Borsa güne düşüşle başladı10 Ağustos 2021 Salı 10:04
  • Küresel piyasalar yön arayışında10 Ağustos 2021 Salı 09:15
  • Türk somonu Avrupa'nın tercihi oldu10 Ağustos 2021 Salı 09:13
  • Dolarda son durum10 Ağustos 2021 Salı 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti