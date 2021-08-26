  • BIST 1.461,480
  • Altın 479,93
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8200
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 1.456,00 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,70 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.456,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.470 puanı test etmesi sonrası etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybıyla 1.453,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Powell'ın konuşması öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
  • Türkiye İş Bankası 97 yaşında25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37
  • Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta 0,9 puan azalarak 113,9'e geriledi25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:54
  • Bakan Pakdemirli: Üretici ve yetiştiricilere 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacak25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:50
  • Sektörel güven endeksleri ağustosta arttı25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:47
  • Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:38
  • Brandon Hall’dan Akenerji’ye 2 ödül birden25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:12
  • Sabiha Gökçen’de uçmak daha hızlı ve kolay25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:08
  • Borsa güne yatay başladı25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:03
  • Erdoğan açıkladı: MB rezervleri 115 milyar dolara çıkacak24 Ağustos 2021 Salı 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti