  • BIST 1.467,290
  • Altın 484,90
  • Dolar 8,2930
  • Euro 9,7750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,61 artışla 1.467,18 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.467,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana, tek kaybettiren yüzde 0,21 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,67 değer kazanarak 1.458,23 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki kazancı dikkati çeken para girişinin etkisiyle yüzde 0,94 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, küresel piyasalarda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerle yön arayışının öne çıktığını belirterek, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda ise artış eğilimindeki petrol fiyatlarının etkisinin izleneceğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın son 4 haftanın en yüksek seviyesinde31 Ağustos 2021 Salı 09:18
  • Eylülde ekonomi gündemi yoğun olacak30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25
  • Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:23
  • Balıkçılıkta av sezonu başlıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:45
  • İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi 'Zafer Yolu'nda buluşturuyor29 Ağustos 2021 Pazar 13:12
  • SunExpress, yolcu sayısını yüzde 43 arttırdı 29 Ağustos 2021 Pazar 10:52
  • EPDK: Elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payında artış yapılmamıştır29 Ağustos 2021 Pazar 10:42
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi29 Ağustos 2021 Pazar 09:51
  • Çukurovalı kadınlar şifa kaynağı üzüm pekmezinin yapımına başladı27 Ağustos 2021 Cuma 13:43
  • Bakan Dönmez: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık27 Ağustos 2021 Cuma 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti