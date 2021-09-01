Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 artışla 1.475,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,55 puan ve yüzde 0,24 artarak 1.475,62 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı seyrini sürdürdü ve yüzde 0,95 değer kazanarak 1.472,07 puan ile 5 ayın en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirterek, Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyledi.

Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisinin yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerinin yatırımcı ve ekonomistlerle gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin de takip edileceğine bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.