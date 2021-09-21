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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 1.400,84 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 8,93 puan ve yüzde 0,64 artarak 1.400,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,94 azalışla 1.391,91 puandan tamamladı.

Analistler, dün küresel pay piyasalarının Çinli Evergrande şirketine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından yeni günde tepki alımlarının etkisini artırdığını söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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