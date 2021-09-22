  • BIST 1.393,280
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.393,25 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.393,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.405 ve 1.413 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evergrande, Çin'de dönüşümün sancısı olabilir21 Eylül 2021 Salı 14:47
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı21 Eylül 2021 Salı 13:53
  • Bakan Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı21 Eylül 2021 Salı 13:39
  • Ticaret Bakanlığının marketlere fahiş fiyat denetimi hız kesmiyor21 Eylül 2021 Salı 12:57
  • Fed'in taperinge yakın faiz artırımına uzak durması bekleniyor21 Eylül 2021 Salı 12:32
  • OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti21 Eylül 2021 Salı 12:15
  • Kanada’da emlak yatırımı kazancı dünya sıralamasında ilk 5’te21 Eylül 2021 Salı 11:44
  • THY iç hat uçuşlarda uçak içi ikramlara yeniden başlıyor21 Eylül 2021 Salı 10:36
  • Borsa güne yükselişle başladı21 Eylül 2021 Salı 10:19
  • TOKİ'nin indirim kampanyası bugün başlıyor21 Eylül 2021 Salı 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti