  • BIST 1.754,540
  • Altın 650,42
  • Dolar 10,9824
  • Euro 12,4591
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelliler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine başvurular başladı17 Kasım 2021 Çarşamba 10:42
  • Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri devam ediyor17 Kasım 2021 Çarşamba 10:32
  • Bakan Ersoy: Dünya'nın dalış turizmine Türkiye'nin de adını yazdıracağız16 Kasım 2021 Salı 20:56
  • Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı16 Kasım 2021 Salı 13:42
  • Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz16 Kasım 2021 Salı 11:42
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, hibe oranları ile sözleşme tutarlarının artırıldığını bildirdi16 Kasım 2021 Salı 11:00
  • İşsizlik rakamları açıklandı16 Kasım 2021 Salı 10:25
  • Borsa güne rekor seviyeden başladı16 Kasım 2021 Salı 10:23
  • Atıkları yeni ürüne dönüştüren çevreci firma, 10 ülkeye ihracat yapıyor15 Kasım 2021 Pazartesi 13:45
  • THY, günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı15 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti