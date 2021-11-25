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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.819,69 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.819,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,63 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD borsalarının ise resmi tatil nedeniyle bugün ve yarın kapalı olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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