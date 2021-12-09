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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.013,12 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,57 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.013,12 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 2.004,55 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.012,26 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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