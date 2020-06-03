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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 108.926.20 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile spor oldu.

Dün, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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