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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 117.315,61 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 407,84 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 117.315,61 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,32 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazanarak, 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde enflasyon, Avrupa'da ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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