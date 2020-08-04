  • BIST 1.126
  • Altın 441,183
  • Dolar 6,9321
  • Euro 8,1746
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesi açılışta yüzde 1,20 artışla 1.140,39 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,50 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.140,39 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,45 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bayram tatili öncesi, arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.

Analistler, KDV indirimlerinin pay piyasalarını desteklemesinin beklendiğini ifade ederek, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs salgınının tedavisine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.150 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stopaj oranında indirim esnafı sevindirdi02 Ağustos 2020 Pazar 11:31
  • Topraksız serada 110 ton çilek hasat etmeyi bekliyor31 Temmuz 2020 Cuma 15:46
  • Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci31 Temmuz 2020 Cuma 15:44
  • GAP bölgesi ülkenin gıda üssü olacak31 Temmuz 2020 Cuma 12:47
  • Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi31 Temmuz 2020 Cuma 12:45
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 5,4 trilyon liraya yaklaştı30 Temmuz 2020 Perşembe 21:33
  • Ordu'da fındık hasadı erken başladı30 Temmuz 2020 Perşembe 21:15
  • İhracatta atağa geçen Sakarya dünyaya 6 ayda 85 bin 937 motorlu taşıt sattı29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11
  • MÜSİAD SAMEKS temmuzda 55,5'e yükseldi29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11
  • Borsa güne yükselişle başladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti