  • BIST 1.156
  • Altın 488,506
  • Dolar 7,9101
  • Euro 9,3257
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 22 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.152,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 1.150,49 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin ise görece zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu kaydeden analistler, altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.120 desteğinin gündeme gelebileceğini, üzerinde ise 1.180 direncinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız08 Ekim 2020 Perşembe 13:44
  • TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu08 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • Nakdi ücret desteği ödemeleri başladı08 Ekim 2020 Perşembe 09:31
  • Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi08 Ekim 2020 Perşembe 09:30
  • Mini güneş YEKA ihale başvuruları ertelendi08 Ekim 2020 Perşembe 09:29
  • TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi08 Ekim 2020 Perşembe 09:28
  • Dolar rekordan döndü08 Ekim 2020 Perşembe 09:20
  • TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi08 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Bakan Pekcan: E-ticareti kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda07 Ekim 2020 Çarşamba 14:54
  • Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti