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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 1.208,98 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,60 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 1.208,98 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 1,06 artışla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine'nin ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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