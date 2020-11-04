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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.155,48 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,77 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.155,48 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile metal ana sanayi oldu.

Dün beklentilere paralel yüzde 2,13 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin ardından yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak günü 1.150,71 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarının merakla beklendiğini ifade ederek, son verilere göre, Donald Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida, Ohio ve Texas eyaletini kazanması sonrası tahminlerin Trump lehine döndüğü, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.155 ve 1.180 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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