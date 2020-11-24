Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.323,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,90 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.323,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

Dün gün içinde 1.336,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Donald Trump'ın açıklamaları ile tamamen gündemden düşeceği beklentisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.