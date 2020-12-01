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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,45 artışla 1.302,25 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,66 puan ve yüzde 1,45 değer kazanarak 1.302,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile turizm oldu.

Dün etkisini artıran kar satışları ile yüzde 3,40 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.283,58 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, dünkü düşüşe karşın kasımda ekim kapanışına göre yüzde 15,39 değer kazanarak son 11 yılın en iyi aylık performansını gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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