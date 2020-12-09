  • BIST 1.351
  • Altın 468,627
  • Dolar 7,8298
  • Euro 9,5017
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.345,91 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.345,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,75 değer kazanarak 1.339,89 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirirken, BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avro Bölgesi'nde istihdam üçüncü çeyrekte arttı08 Aralık 2020 Salı 13:32
  • Yabancı yatırımcı borsada bu yılın en güçlü alımını kasımda yaptı08 Aralık 2020 Salı 13:16
  • Uluslararası denetleme kuruluşu: Plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler Coca Cola, Pepsi ve Nestle08 Aralık 2020 Salı 13:15
  • BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık08 Aralık 2020 Salı 11:51
  • Küresel borsalar yıllardır özel şirketlerin elinde gelişiyor08 Aralık 2020 Salı 11:50
  • Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır08 Aralık 2020 Salı 11:49
  • Türkiye'den uluslararası camiaya posta sektöründe 'fırsat eşitliği' çağrısı08 Aralık 2020 Salı 11:49
  • Turkcell Genel Müdürü Erkan: Dijital dönüşümde öncü olmaya devam edeceğiz08 Aralık 2020 Salı 11:38
  • İran'da Türkiye gümrükleri aleyhine çıkan haberler ikili ticarete zarar veriyor08 Aralık 2020 Salı 11:37
  • İkinci el online oto pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu08 Aralık 2020 Salı 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti