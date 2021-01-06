  • BIST 1.502
  • Altın 461,301
  • Dolar 7,3440
  • Euro 9,0570
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,81 artışla 1.501,61 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 1.501,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,60 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile metal eşya, makina, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün gün içinde 1.506,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 1.489,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı. Seçimlerin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı belirtiliyor.

Bugün ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMO Suriyeliler için 17 bin 500 ton un satın alacak06 Ocak 2021 Çarşamba 11:04
  • Kredi garanti kurumları kefaletlerinde esnekliğe süre uzatımı06 Ocak 2021 Çarşamba 10:40
  • İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım06 Ocak 2021 Çarşamba 10:39
  • Borsa güne yükselişle başladı06 Ocak 2021 Çarşamba 10:38
  • KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 09:58
  • Hava yolu ve hava taksi işletmelerinde ruhsat geçerlilik koşullarını etkileyen süreler uzatılabilecek06 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
  • Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı06 Ocak 2021 Çarşamba 09:34
  • Japonya'da yeni otomobil satışları 2020'de son 9 yılın en düşük seviyesini gördü06 Ocak 2021 Çarşamba 09:33
  • Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat05 Ocak 2021 Salı 15:36
  • Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekorla kapattık05 Ocak 2021 Salı 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti