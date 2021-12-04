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Borsa günü 1.910 puanın hemen üzerinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 kazançla 1.910,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
Borsa günü 1.910 puanın hemen üzerinde tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 2,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,03 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.914,13 puana, kapanış rekorunu da 1.910,41 puana taşıdı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı duyuruda, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ayrıca bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde Hazine nakit dengesi, piyasa katılımcıları anketi, iş gücü istatistikleri, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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